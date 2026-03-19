「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島は豪ノ山との１敗対決を突き落としで制し、単独トップに立った。３場所連続２桁勝利とし、１４場所ぶり３度目の優勝、特例を除けば３例目の大関復帰が視界に入った。横綱豊昇龍は関脇高安を引き落とし２敗を守った。大関安青錦は琴勝峰に敗れて６敗目となり、新入幕からの連続２桁勝利記録が止まった。琴桜は隆の勝を押し出し７勝目。霧島を２敗で琴勝峰