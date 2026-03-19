◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神の先発・ルーカスは先頭打者に4度の出塁を許しながらも、5回2失点と粘りの投球を見せた。初回は打者3人で抑えたが、フォームがしっくりこない感覚に苦しみ、毎回走者を背負いながらの投球が続いた。それでも「前回からイニングも球数も伸ばすことができた。大量失点せずに粘れたのは収穫でした」ときっぱり。「全ての面で強化したい」と開幕へ向け、万全の総