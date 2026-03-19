「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸２（ＰＫ３−５）２Ｇ大阪」（１８日、ノエビアスタジアム神戸）西は神戸が勝ち点１１で並んでいたＧ大阪と対戦し、２−２で突入したＰＫ戦を３−５で落とした。Ｇ大阪は勝ち点１３で単独首位。神戸は同１２。東は首位の鹿島が３−０で町田に勝ち、勝ち点を１９に伸ばした。一瞬でスタジアムが総立ちとなった。神戸ＦＷパトリッキが体を張った執念のゴールで今季初得点をマークし、土壇場