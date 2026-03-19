運動中のバストケアをもっと快適にしたい女性に注目の新作が登場♡HEAVEN Japanから、揺れを抑えながら美しいシルエットも叶えるスポーツブラが発売されました。締め付け感やサイズ選びに悩んでいた方にも寄り添う設計で、日常にも取り入れやすいのが魅力。自分にぴったりの一枚で、心地よいアクティブ時間を楽しんでみませんか♪ 揺れを抑える快適サポート設計 スポーツブラ 価格：7,480円（税込）