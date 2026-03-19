◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）阪神・佐藤輝は帰国2戦目のロッテ戦で「4番・DH」で出場し、無安打だったが、2打席で感覚を調整した。2回の左飛は森下の本塁打を上回る打球速度164キロを計測。3回は相手好守に阻まれて二直だったが「しっかり2打席立てたので良かったです」と表情にも疲労の色はなかった。試合前練習中には、坂本、森下とともにロッテからWBCメンバー入りした種市と再会し、約10