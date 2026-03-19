アメリカのFRB=連邦準備制度理事会のパウエル議長は、自身への刑事捜査が続いている間はFRBの理事に留まると表明しました。FRBのパウエル議長は、FRB本部の改修費用をめぐり、虚偽の議会証言をした疑いがあるとして、刑事捜査を受けています。パウエル氏は捜査について、利下げを求めるトランプ政権による政治的な圧力だと指摘して強く反発していましたが、18日、捜査が終了するまではFRBの理事に留まる意向を表明しました。FRB