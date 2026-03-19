ＥＢｉＤＡＮのＬｉｅｎｅｌが１８日、都内で初ＥＰ「Ｏｓｙａｎ」のリリースイベントを開催し、６月３日にメジャーデビューすることをサプライズ発表した。ＥＰのリード曲「羅武（らぶ）が如く〜恋の風林火山〜」を提供した氣志團の綾小路翔がデコチャリで登場し「うれしくて幸せなことなのでわたくしが発表させていただけたら」と告げると、スクリーンにメジャーデビューの文字が躍った。メンバーも知らされておらず、放心状