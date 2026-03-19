「オープン戦、日本ハム３−２ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）開幕４番に指名されている日本ハム・郡司がオープン戦初アーチ。四回に右越えの勝ち越し２ランを放った。ベンチ前では、ＷＢＣ日本代表で北山が考案した“お茶たてポーズ”を披露。「北山が一生懸命考えて、せっかく頑張って出したいい案。僕が消さないように引き継いでいこうかなと」。ちゃめっ気たっぷりに意図を明かし、状態の良さをうかがわせた。