巨人前監督の原辰徳氏（６７）が１８日、ＯＢの斎藤雅樹氏（６１）、元木大介氏（５４）とともに都内の日本橋高島屋で開幕した「長嶋茂雄追悼展ミスタージャイアンツ不滅の背番号『３』」（３０日まで）でトークイベントを行った。原氏は昨年６月３日に逝去したミスターを「われわれの神様的な大先輩。無邪気に野球少年だし、その中で大人だった。おちゃめな部分もあるし、われわれでは計れない」としのんだ。ヘッドコー