「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）ベネズエラ出身のオリックス・エスピノーザが、今オープン戦で初先発し５回２安打１失点。開幕ローテ入りへアピールした。新球チェンジアップも披露し「初回（１失点）は気持ちが浮ついたけど、その後はアジャストできた」と振り返ったのには理由がある。この日はＷＢＣ決勝戦を自宅で観戦して球場入り。同僚の守護神マチャドが大活躍するなど母国ベネズエ