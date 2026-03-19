「オープン戦、巨人８−０ヤクルト」（１８日、東京ドーム）巨人・田中将がオープン戦３度目の登板でヤクルト打線を５回１安打０封。開幕ローテ入りを大きく引き寄せた。「ゼロでかえってきて良かった。ここまで順調に来てます」と明るい表情を見せた。許したのは１四球と１安打のみ。持ち味を存分に生かして１０個の内野ゴロを打たせた。こだわってきた武器も自在に操り、三回１死一塁では長岡にスプリットを振らせて圧巻