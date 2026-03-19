「ファーム・中地区、ＤｅＮＡ０−２西武」（１８日、横須賀スタジアム）ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が１８日、ファーム・西武戦（横須賀）に先発し、３回２安打２失点、４四死球と制球に不安を残した。１６日に２軍合流後初登板となったが苦戦し、「思う通りに投げられないなっていうところは、もどかしいです」と胸中を吐露した。初回は先頭・川田にストレートの四球。連打で１点を失うと、続く村田に対しての１５１