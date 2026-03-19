ＷＢＣに出場していた巨人・大勢が１８日、チームに復帰した。東京ドームで選手らと対面を果たし「次はこのメンバーで一年間しっかり戦っていこうと思いました」と気持ちを切り替えた。準々決勝で侍ジャパンを撃破したベネズエラが優勝したことには「うれしい気持ちと、決勝を今日やれてたんじゃないかという気持ちも」と複雑な思いを吐露していた。