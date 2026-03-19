牝馬クラシックにつながる「第40回フラワーC」は昨秋の新馬勝ち後、右前橈側手根骨（とうそくしゅこんこつ）骨折で休養を挟んだイクシードが再出発。復帰戦に向けて美浦Wコース3頭併せで態勢を整えた。G1・6勝馬イクイノックスの全妹イクシードはWコースで3頭併せ。馬なりのまま外ギャニミード（3歳未勝利）に半馬身先着、内エンジェルラダー（4歳1勝クラス）と併入した。太田助手は「追い切りを重ねて動きは着実に良くなって