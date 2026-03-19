▼キングスコール（岡助手）真面目に走れば能力は通用します。距離も前走でこなしてくれていますしね。しっかりしてくるのはまだ先だと思いますが、具合は良さそうです。▼サンライズソレイユ（岡助手）軽度の骨折明けなので、脚元の状態を見ながらですが、攻め馬の感じは気にならないし、雰囲気もいいですよ。▼シュヴァリエローズ（清水久師）予定通り。動きは良かったですよ。しっかりできています。長い距離が合っている