3連勝中で重賞初挑戦となるダノンシーマはCWコース併せ馬。ルトゥール（5歳2勝クラス）に約半馬身遅れたが、手応えには余裕があった。中内田師は「しまい重点で、時計はそんなに速くなくて良かったです。調整程度ですね。前走から引き続き状態は良く、仕上がったかなと思います」と穏やかな口ぶり。これまでの最長距離は2400メートル。「あと600メートルを上手に走ってくれれば」と距離延長への手応えを口にした。