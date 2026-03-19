「オープン戦、西武７−５楽天」（１８日、ベルーナドーム）楽天新外国人のウレーニャが４回７安打７失点。二回に４安打３失点。四回には３長打を浴びて４点を失った。「野球をやっている以上、こういう結果になる日も必ずある。次回は課題を修正して臨みたいと思います」と反省。三木監督は「強いボールもあったけど、結果こうなると…。次に向けてしっかりやってくれたらいいと思います」と次戦に期待した。