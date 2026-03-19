紅一点アクアヴァーナルはCWコースでドウアドバンテージ（5歳1勝クラス）と併せ、2馬身先行でスタート。ラスト1F11秒2とシャープに伸びて半馬身先着。四位師は「抜かされると嫌気がさすところがあるので前に置く形。先週ビシッとやっているので整える程度。動きはいつもいいしね」とうなずいた。格上挑戦の前走万葉Sをハンデ52キロで制して重賞初挑戦。「このメンバーでどこまでやれるか。長い距離は合っているからね」と挑戦