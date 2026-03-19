伝統の長距離重賞「第74回阪神大賞典」の追い切りが18日、東西トレセンで行われた。昨年暮れの有馬記念11着からの逆襲を期すアドマイヤテラは栗東ポリトラック単走で好仕上がりをアピールした。距離延長は好材料。同レースと相性がいい武豊＆友道厩舎のタッグで昨年の目黒記念に続く重賞2勝目を狙う。躍動感あふれる動きで好調を印象付けた。昨年の有馬記念11着以来となるアドマイヤテラはポリトラック単走。しまい軽く促され