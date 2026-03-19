川崎を盛り上げることを誓った「ＲＥＣＫ（レック）」のメンバーと福田紀彦市長（後列中央）＝１７日、川崎市役所ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）は、川崎市に２０３０年に開業予定の新アリーナを核とする「ＫａｗａｓａｋｉＡｒｅｎａ─ＣｉｔｙＰｒｏｊｅｃｔ」の一環として、川崎を拠点とするアーバンスポーツのＭＩＸチーム「ＲＥＣＫ（レック）」を立ち上げた。ブレイキン（ブレイクダンス）、ダブルダッチ、フリースタ