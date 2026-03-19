横須賀市役所（資料写真）神奈川県横須賀市は４月１日付で総勢９０６人の人事異動を発令する。部長級１６人、課長級６９人、係長級２７５人など（再任用など含まず）。環境政策と自然環境の事務を経営企画部に集約するほか、環境部の名称を資源循環部に変更する。また、広報課を経営企画部から市長室に移管する。