新日本プロレスの真壁刀義（５３）が昨年１０月に結婚していたことを１８日に公表した。お相手は同年代の一般女性で、約３年前から知人を通じて知り合い交際がスタート。「スイーツ真壁」の愛称で親しまれ、マルチな活動を展開する人気レスラーは、ついに生涯の伴侶を得たことで決意を新たにした。真壁はこの日、自身のＸに「報告だ！！」との文言とともに文章を投稿。昨年１０月に一般女性と入籍したことを発表し「ついにこの