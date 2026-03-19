最後の大舞台で、米国の主将は何も残せなかった。第６回ＷＢＣ決勝で米国は１７日（日本時間１８日）、マイアミのローンデポ・パークでベネズエラに２―３で敗れ、２大会連続の準優勝。アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）は４打数無安打３三振と沈黙し、優勝候補の中心として期待された役割を果たせなかった。敗戦以上に鮮明になったのは、多くのＭＬＢ関係者も口にするように「ジャッジは結局、大谷翔平（３１＝ドジ