６月１１日に開幕するサッカーＷ杯の関連番組に所属タレントを出演させようと、各芸能事務所の?売り込み合戦?が水面下で始まっているという。野球の世界一決定戦であるＷＢＣでは、日本代表「侍ジャパン」が準々決勝でベネズエラに敗退し、連覇を逃した。だが、約３か月後にはサッカーＷ杯が控えている。当然、国民的な盛り上がりを見せることだろう。民放キー局関係者の話。「ＷＢＣはネットフリックスの有料配信だったので野