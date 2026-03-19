【経済指標】 【米国】 ＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（2月）21:30 結果0.7％ 予想0.3％前回0.5％（前月比） 結果3.4％ 予想3.0％前回2.9％（前年比） 結果0.5％ 予想0.3％前回0.8％（コア・前月比） 結果3.9％ 予想3.7％前回3.5％（3.6％から修正）（コア・前年比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23:30 原油+615.6万（4億4926万） ガソリン-543.6万（2億4404万）