◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）豪快なスイングから放たれた巨人のボビー・ダルベック内野手（３０）の打球が一直線に伸びていった。１―０の６回先頭。田口の外寄りのフォークを振り抜いた。打球は右中間スタンドに飛び込むオープン戦２号ソロ。打球速度１６８キロ、飛距離１２２メートルの豪快な一発に大歓声が降り注ぐ中、悠然とダイヤモンドを一周し「活躍できたことをうれしく思います」とはにかん