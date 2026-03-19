◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）マー君は完璧だったね。唯一許した安打も一塁手・中山のミットの下を抜けた右翼線安打。あれは捕らなきゃいけない。５回を投げ１５アウト中１０をゴロで奪うなど、すごい丁寧に投げていた。慎重に投げると、どうしても四球が出るんだけど、初回先頭のひとつのみ。この日は球審の判定が辛かっただけに完璧に近い。言うことなしだね。移籍１年目で２００勝達成を目指した