◆米大リーグオープン戦ドジャース―ジャイアンツ（１８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、オープン戦の本拠地・ジャイアンツ戦に先発した。初回は先頭のＷＢＣ韓国代表・李政厚を中飛に打ち取ると、勢いに乗ってたった５球で３者凡退に抑えた。投手としてオープン戦に登板するのは今季初。２３年９月に右肘手術を受け、２４年はリハビリに