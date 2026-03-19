『タモリステーション』の最新作が、3月27日（金）に放送されることが決定。最新作のテーマは、「なぜ日本人は熱狂した？ヒット商品100年史」だ。今年は昭和元年から数えて満100年を迎える節目の年。この100年でどんなヒット商品が誕生したのか？なぜ人々はそれらに熱狂したのか？番組独自の徹底分析により、ヒット商品から時代背景を読み解く。スタジオには木村佳乃のほか、今年芸能活動50周年を迎える名取裕子、早稲田大学社