18日午後、愛知県大府市で、信号待ちをしていた乗用車に後ろからトラックが追突し、乗用車に乗っていた70歳の男性が死亡しました。 【写真を見る】信号待ちの乗用車に後ろからトラックが突っ込む… 乗用車の男性が死亡 愛知・大府市 警察によりますと、18日午後8時45分ごろ、大府市北山町の県道で、赤信号で信号待ちをしていた乗用車に後ろからトラックが衝突しました。 この事故で、乗用車を運転していた市内に住む川口康則さ