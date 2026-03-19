2026年度後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に加賀まりこと松たか子が出演することが発表された。 参考：渡部篤郎、国仲涼子、松本穂香、木竜麻生ら朝ドラ『ブラッサム』新キャスト発表 本作は、明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主人公・葉野珠を石橋静河が演じ、脚本は櫻井剛が担当する。 明治30年（1897年）、山口県岩国に生まれた珠。実母は2歳の時に亡くなり、