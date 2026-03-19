◇明治安田J1百年構想リーグ神戸2―2（PK戦3―5）G大阪（2026年3月18日ノエスタ）神戸はPK戦でG大阪に敗れ、西地区首位から陥落した。ミヒャエル・スキッベ監督就任後公式戦10試合目で初の複数失点。「我々のサッカーはボールと一緒に進んでいくが、きょうに関してはそれがなかった」と指揮官が猛省する中、敗色濃厚のチームを救ったのがアカデミー育ちのMF浜崎健斗（18）だ。後半開始から右MFとして投入されたレフティ