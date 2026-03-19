なでしこジャパンが力強くファイナルへ名乗りを上げた。現地３月18日、オーストラリアで開催中の女子アジアカップは準決勝が行なわれ、日本代表と韓国代表が対戦。日本は４対１の快勝を収め、２大会ぶり３度目となるアジア制覇に王手をかけた。日本は前半15分に相手のミスを突いて植木理子で先制点を奪うと、同25分には右サイドを打破した浜野まいかが角度のないところから豪快に蹴り込んで追加点。後半もゲームを支配し、75分