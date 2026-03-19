J2新潟は20日にホームで富山と対戦する。ケガ人が続出してチーム状況は苦しいが、出番の少ない若手にとってはピッチに立つチャンス。今季初出場を目指すMF大竹優心（20）は「ポジションが与えられるならどこでも出たい」と貪欲にアピールを続けている。最終ラインでは加藤や船木らが別メニュー調整中。ボランチが本職の大竹が、ゲーム形式の練習で右サイドバックに入るなどして穴を埋めている。守備の強度の高さが売り。どのポ