◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2―2（PK戦5―3）神戸（2026年3月18日ノエスタ）G大阪はPK戦で神戸に競り勝ち、西地区首位に返り咲いた。土壇場で追いつかれる反省は残ったものの、イェンス・ヴィッシング監督が「ファンタスティックな試合だった」と称えたように攻守で躍動。その中でも一際存在感を放ったのがMF山下諒也だった。前半23分、右サイドからのクロスでFWデニス・ヒュメットの同点弾を演出すると、圧巻は後