◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2―2（PK戦5―3）神戸（2026年3月18日ノエスタ）G大阪はPK戦で神戸に競り勝ち、西地区首位に返り咲いた。初の古巣戦となったDF初瀬亮は「気合が入っていた。何としてでも勝ちたかったし、良かった」と安堵した。同点で迎えた後半38分、相手の縦パスを読んでカット。素早く前方のMF食野亮太郎へ配球した。ここから高速カウンターが発動し、一時は逆転弾となる得点の起点になった。前半に