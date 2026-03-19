開会式のリハーサルで選手宣誓の練習をした北照主将の手代森煌斗（3年）は途中で4度言葉に詰まる場面も。試合では緊張しないが「甲子園球場という大舞台で宣誓をすることで、ひと味違う緊張をした」と振り返った。宣誓文は大河恭平部長と考え、移動時間などに練習してきた。「（宣誓が）飛び飛びだったが、これからもう一回仕上げて明日には完璧にしたい」と表情を引き締めた。