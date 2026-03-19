新潟アルビレックスBBは18日、国士舘大を卒業するSF中村謙斗（22）とアマチュア契約を結んだことをことを発表した。背番号は8。千葉県出身で千葉明徳高から国士舘大に進学。今季は副主将を務め、関東学生リーグ1部昇格の立役者として活躍した。1メートル90、92キロの体格を生かしたパワーあるディフェンスや3点シュートが得意。レギュラーシーズンは残り10試合で「体を張ったディフェンスでアピールしてプレータイムを獲得した