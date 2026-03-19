2026年3月17日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、米国とイスラエルによるイラン攻撃が続く中、中国経済に回復の兆しが見え始めており、巨大な石油戦略備蓄が相対的な優位をもたらしているとする分析を伝えた。記事は、中国政府が発表した今年1〜2月の経済データで小売売上高、工業生産、企業投資がいずれも回復し、消費者物価の上昇率が3年ぶりの高水準に達するなどデフレ圧力にも緩和の兆しが見られると紹介した