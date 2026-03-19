南関東牝馬3冠の第1弾「第72回桜花賞」（S1）が18日、浦和競馬場で行われた。単勝1・1倍のアンジュルナが逃げ切って重賞4連勝。桜の女王に輝いた。鞍上の野畑凌（21＝佐藤博）は桜花賞初Vとなった。同馬と2着ブレイズエッジ、3着グッドディーズには「第40回東京プリンセス賞」（S1、4月30日、大井1800メートル）の優先出走権が与えられた。野畑が「みんな、そう簡単には勝たせてくれない」と振り返ったように、楽な逃げ切りで