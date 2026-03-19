タモリ（80）が司会を務めるテレビ朝日の特番「タモリステーション」（27日後8・00）で、昭和改元から100年の間に発売されたヒット商品の数々が探求される。番組では栄養菓子のグリコ、花王のシャンプーといった戦前の日本人のライフスタイルを変えたアイテムから、パソコンやテレビゲームなど現在につながる商品まで幅広く紹介される。タモリをはじめ専門家をスタジオに招き、発売当時の時代背景も踏まえながら、なぜその商品