大谷（ドジャース）を筆頭に、過去最多の大リーガー８人を擁して臨んだＷＢＣで、初めて４強入りを逃した侍ジャパン。井端監督が進めたチーム作りや大会での戦いぶりを検証し、世界一奪還に向けた課題を示す。準々決勝のベネズエラ戦で敗れた後、大谷（ドジャース）は、今回のチームについて、「今後楽しみな選手が多い。もっと球界のレベルが上がってくれればうれしい」と期待を口にした。三回は自らが申告敬遠された後、途中