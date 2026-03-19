古くから全国各地で親しまれる温泉。政府は温泉利用を「社会的慣習」と捉え、「温泉文化」として国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産候補に提案するという。なぜ「文化」と評価されたのか。日本書紀に記述、江戸時代には番付もそもそも温泉とは何か。実は法律上の定義がある。温泉法では、〈１〉地中から湧き出る温水、鉱水、水蒸気などのガス〈２〉源泉から採取される温度が２５度以上か、硫黄などの物質が一