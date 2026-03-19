春闘で、大手企業の高い賃上げ回答が相次いだことは評価できる。しかし、今後、本格化する中小企業の春闘では、イラン情勢の影響などで、先行きへの不安が高まっている。雇用の７割を占める中小企業が賃上げに取り組めるよう、官民で環境を整えることが重要だ。大手企業では労働組合の賃上げ要求に対する回答が一斉に行われ、満額回答が相次いだ。春闘を牽引（けんいん）する自動車ではトヨタ自動車などが、また電機は日立