修学旅行中に生徒が死亡するという痛ましい事故が起きた。旅行の計画は妥当だったのか。検証を行い、再発防止を図らねばなるまい。米軍普天間飛行場の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古沖で、同志社国際高校（京都府）の生徒１８人を乗せた船２隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した。生徒ら１４人も負傷した。現場は浅瀬のため、波が高くなりやすい。当日は波浪注意報が出ていて、白波が立っていたが、船長の判断で出航した