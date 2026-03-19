第９８回選抜高校野球大会が１９日、甲子園球場で開幕する。１８日は開会式のリハーサルが行われ、出場３２校の選手らが入場行進の手順などを確認した。ＤＨ（指名打者）制度が採用され、戦術の変化も予想される今大会。注目選手を紹介する。投手横浜（神奈川）のエース織田は１５０キロ超の直球に加え、変化球の精度も高い。「とにかく目の前の打者を抑える」と春連覇を見据える。昨夏、沖縄尚学（沖縄）の全国制覇に貢献した