◇明治安田J1百年構想リーグ第7節鹿島3ー0町田（2026年3月18日MUFG国立）明治安田J1百年構想リーグは10試合が行われ、東は首位の鹿島が2位の町田との直接対決を3―0で制した。前半5分にFW鈴木優磨（29）が先制ゴールを決め、盤石の試合運びで6連勝。FC東京はMF佐藤龍之介（19）の決勝点で千葉を2―1で下した。西はG大阪が神戸と2―2で突入したPK戦を5―3で制し、勝ち点13で首位に立った。鹿島が横綱相撲で首位固めに成功