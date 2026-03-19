日米両政府は、ワシントンで１９日に行われる日米首脳会談に合わせ、最大７３０億ドル（約１１兆５０００億円）のエネルギー分野への対米投資に関する共同文書を発表する方針を固めた。米国での次世代原子炉「小型モジュール炉」（ＳＭＲ）建設など３事業が対象だ。イラン情勢を受けた価格高騰を踏まえ、原油の対日輸出増加に向けた事業への投資検討も明記する。文書は「日米間の戦略的投資に関する共同発表」として公表する見