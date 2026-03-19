第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）から指名打者（DH）制が導入される。第2日第3試合で智弁学園（奈良）と初戦を迎える花巻東（岩手）の佐々木洋監督は「今のところ（DHを）使わない可能性があるかなと思っています」。エース左腕・萬谷堅心（3年）ら打撃のいい投手が打席に立つ見込みだ。第5日第3試合で三重と対戦する佐野日大（栃木）の元阪神・麦倉洋一監督は「ワンアウトを取れる場所が1個ゲームの中であったと思