［東日本大震災１５年］双葉とともに＜４＞――福島県双葉町で住民帰還が始まったのは２０２２年８月。東京電力福島第一原発事故で避難指示が出た１１市町村では最も遅かった。原発事故後、町は役場機能を埼玉県に移し、福島県内に戻るまで約２年３か月かかった。その間、避難指示区域の再編や住民への賠償が進まず、町の復興の遅れにつながった。１３年に町長に就任後は、住民の声を聞きながら国や東電との賠償交渉などに奔